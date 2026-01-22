Fàrmacs

L'ús de medicació per al TDAH es dispara a Europa

Un estudi publicat a The Lancet detecta un augment sostingut del consum de fàrmacs per al trastorn

Medicaments en una farmàcia.

Medicaments en una farmàcia.

Redacció
Andorra la Vella

El consum de medicaments per al Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) s’ha incrementat de manera sostinguda a Europa des del 2010, segons un estudi publicat a la revista mèdica The Lancet. A Espanya, el percentatge de població tractada gairebé s’ha duplicat fins a arribar al 0,42% —més de 204.000 persones—, una de les xifres més baixes entre els cinc països analitzats.

Tot i aquest creixement, el consum segueix per sota de la prevalença estimada del trastorn, que se situa entre un 2,5% i un 8% en infants i entre un 1% i un 3% en adults, segons les guies clíniques. Els medicaments utilitzats habitualment inclouen metilfenidat, dexanfetamina, lisdexanfetamina, atomoxetina i guanfacina.

L’estudi revela que, mentre el consum ha augmentat en tots els països analitzats (Alemanya, Espanya, Bèlgica, Països Baixos i Regne Unit), els patrons són molt diferents. El Regne Unit ha triplicat l’ús, tot i que continua per sota del 0,4% de la població. Als Països Baixos s’ha més que duplicat, mentre que a Bèlgica l’augment ha estat més moderat i a Alemanya, més irregular, amb un repunt a partir de 2017. A Espanya, el creixement es va concentrar en la primera meitat de la dècada passada, amb una estabilització posterior i, fins i tot, una lleu disminució en infants de 3 a 11 anys des del 2015.

Un dels principals canvis detectats és el desplaçament del consum cap a edats més avançades. En el tram de 18 a 24 anys, el consum de medicació ja supera el dels infants més petits a països com el Regne Unit, els Països Baixos i Espanya. El creixement és especialment intens entre els adults, amb un augment notable en dones, tot i partir de xifres inicialment molt baixes.

L’estudi apunta també a un canvi de patró en la distribució per sexes: si bé els homes continuen sent majoria entre els menors que inicien tractament, entre els adults ja s’observa una tendència a l’alça en el nombre de dones que comencen a medicar-se.

Els autors conclouen que el tractament amb fàrmacs per al TDAH ha crescut de manera clara a Europa, però encara hi ha una distància significativa entre el nombre de persones que podrien tenir el trastorn i les que reben tractament. També remarquen la necessitat d’avaluar adequadament l’ús dels medicaments i garantir que el tractament sigui apropiat, sostingut en el temps i acompanyat de mesures complementàries.

