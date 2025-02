Els afectats de TDAH estan al límit per la falta de medicaments

L’Associació del TDAH d’Andorra (ANDTDAH Associació Albatros) ha expressat la seva “profunda preocupació” sobre la situació del subministrament de metilfenidat, un fàrmac genèric que s’utilitza principalment per tractar el trastorn per dèficit d’atenció i que es comercialitza amb diversos noms.

Els que escassegen són el Medikinet, Concerta i Rubicrono, que són els que solen receptar els metges i són d’alliberació prolongada –una tecnologia farmacèutica que permet que el principi actiu es vagi alliberant de manera controlada i gradual al llarg del temps. Mentre que els que arriben a les farmàcies són marques com Elvanse o Rubifen, que tenen efectes menys duradors, segons fonts farmacèutiques.

La manca de medicaments d’alliberació prolongada ha provocat que molts afectats de TDAH hagin canviat a altres tractaments menys efectius. La presidenta d’ANDTDAH, Immaculada Forés, va lamentar que aquests canvis provoquen problemes afegits. “A tothom no li van bé tots els medicaments, són fàrmacs que canvien la química del servei i que necessiten temps d’adaptació”, va explicar Forés, que va lamentar que hi hagi gent a qui “no li entri al cap que canviar la medicació no és tan senzill”.

L’escassetat de medicines no és exclusiva d’Andorra. Països com França i Espanya també estan patint situacions similars i la sospita de Forés apunta que es deu a un augment de preus del laboratori que els governs no estan disposats a pagar. “Hi ha països com Suècia o Noruega que sí que tenen medicaments perquè paguen més”, mentre que altres territoris com Espanya no estarien disposats a pagar l’augment i això provocaria que els fàrmacs arribessin amb comptagotes a les farmàcies.

L’ANDTDAH demana que per combatre la manca de medicació, “els governs abordin aquest problema de manera seriosa”. En concret, proposen que l’executiu creï un registre per identificar quines persones amb TDAH necessiten medicacions concretes utilitzant les dades de la CASS i el SAAS per poder adquirir directament els tractaments del laboratori, sense dependre de ningú i per garantir l’abastiment per a tothom.

Un dels efectes més immediats que pot comportar la falta de medicament és l’impacte en els resultats acadèmics. En aquest sentit, l’associació va plantejar si “els nostres estudiants estaran menys preparats per afrontar les exigències acadèmiques, sobretot durant els exàmens”, i es van preguntar “qui es farà responsable dels seus resultats” quan els alumnes amb TDAH no puguin accedir als tractaments i baixi el seu rendiment.

DISTRIBUCIÓ AL DIA

Diverses farmàcies van explicar al Diari que la situació actual amb els medicaments pel TDAH continua dins de l’escassetat, però que ha millorat respecte a final de l’any passat, quan la mancança era més crítica.

Una farmacèutica va explicar que “no arriba el fàrmac que es voldria –Medikinet, Concerta i Rubicrono– perquè a França o a Espanya no n’hi ha, però hem pogut atendre tothom i en alguns casos hem fet canvis de medicació”. Aquest mateix comerç va admetre que actualment no tenen més metilfenidat, ja que han venut l’última dosi, però que en rebran a temps quan algú la torni a necessitar. En aquest sentit, la farmacèutica va destacar que “no tenim reserva i anem al dia; sempre repartim el que ens entra”.

Per a les farmàcies, un dels motius que contribueixen a la manca de medicaments és el nombre creixent de casos, tal com va apuntar un dels professionals consultats. “Si cada vegada surten més persones que necessiten el tractament és normal que hi hagi més demanda del producte”, van assegurar.

L’escassetat als països de l’entorn va provocar que molts ciutadans espanyols i francesos vinguessin a Andorra a intentar adquirir medicaments contra el TDAH. Això va obligar el Govern a enviar una circular a tots els establiments farmacèutics demanant que només es dispensin els medicaments que contenen metilfenidat LP i lisdexamfetamina a persones que resideixen al país i només la quantitat equivalent a un mes de tractament.