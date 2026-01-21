BOPA
Andorra Turisme formalitza el patrocini de l'exposició immersiva Van Gogh Alive per 100.000 euros
La mostra es podrà veure a partir de demà i fins al 6 d'abril
L’experiència cultural immersiva Van Gogh Alive arribarà a Escaldes-Engordany gràcies al patrocini d’Andorra Turisme, que ha formalitzat el suport econòmic de 100.000 euros per impulsar aquest esdeveniment de renom internacional, segons ha publicat avui el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). L’objectiu és ampliar l’oferta cultural del país i reforçar la seva posició com a destinació turística de referència en aquest àmbit.
La mostra estarà oberta del 22 de gener al 6 d’abril del 2026 i oferirà una immersió sensorial en el món de l’artista neerlandès mitjançant projeccions digitals de gran format i música sincronitzada, un format que ha triomfat arreu del món.
El contracte, adjudicat per via directa a l’empresa WhyNot SL, forma part del programa de Patrocinis Esportius i Culturals d’Andorra Turisme i ha estat aprovat el 22 de desembre del 2025. L’adjudicació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix el Codi de l’Administració i es preveu que tingui un fort impacte en la promoció cultural i turística del país.