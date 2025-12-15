Estadística
Els abonats a internet creixen un 2,7% durant el novembre
El nombre de gent que fa servir telefonia mòbil arriba als 133.427
Els abonaments per servei a internet de banda ampla durant el mes de novembre han registrat un creixement del 2,7% i se situen en 43.779, 1.166 més que el mateix període de l'any passat, segons informa el departament d'Estadística.
Redacció
El nombre d’abonats als serveis de telefonia mòbil va arribar a 133.427, fet que representa un increment del 6,5% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. També van créixer els abonaments de telefonia fixa, en un 1,8%.
Pel que fa als usos, el tràfic telefònic tradicional continua en descens. El volum de minuts consumits sense internet es va situar en 10,82 milions, una caiguda del 10,5% interanual. La disminució és especialment notable en les trucades internacionals, que retrocedeixen un 29,4%, mentre que el tràfic nacional baixa un 2,6%.
En canvi, l’ús d’internet continua disparat. El tràfic total va assolir els 50,10 milions de GB, el que suposa un augment del 7,7% respecte al novembre del 2024. L’informe destaca el fort creixement de l’internet mòbil, que incrementa un 29,9%, reflectint el canvi d’hàbits dels usuaris cap al consum de dades i aplicacions mòbils.