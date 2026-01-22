Medi ambient
Acord per la cessió de terrenys del parc eòlic del Pic del Maià
El secretari d'Estat de Transició Energètica, David Forné, ha anunciat que la signatura s'hauria de fer al febrer
El secretari d'Estat de Transició Energètica, Mobilitat i Transport, David Forné, ha confirmat que ja hi ha acord entre els comuns d'Encamp i Canillo per la cessió dels terrenys del parc eòlic del Pic del Maià. Ho ha fet després de la reunió ordinària de la Comissió de l'Energia i del Canvi Climàtic. Segons Forné, la signatura s'hauria de produir al febrer i això obre la porta a que la construcció de la instal·lació pugui començar aquest estiu, tot i que, com ja va avançar FEDA, es requeriran dos anys per a tenir el parc operatiu.
Forné també ha anunciat la futura concessió d’una nova central hidroelèctrica al Serrat, a la parròquia d’Ordino. La instal·lació tindrà una producció anual superior als 7.000 MWh, l’equivalent al consum d’unes 2.200 llars o “un 30% de tota l’energia consumida per la parròquia d’Ordino”. Segons Forné, la central captarà aigua dels rius d’Arcalís, Sorteny i Rialb, i s’ubicaria a la cota baixa del Serrat, fet que permetria un rendiment més alt del previst inicialment.
La concessió, que serà oberta a empreses privades, mútues parroquials o fins i tot a societats impulsades pels comuns, es traurà pròximament a concurs públic. Si el procés avança amb normalitat, la construcció podria durar uns dos anys.
Forné ha destacat que els principals indicadors analitzats, especialment els de producció energètica i reducció d’emissions, confirmen que el país “està en línia amb els nostres objectius cap a una neutralitat de carboni el 2050 i una producció del 33% d’energia nacional el 2030”. Actualment, la producció pròpia se situa al voltant del 22% i amb aquesta nova instal·lació, al 25%. Amb l'arribada del parc eòlic, Forné preveu que la producció propia s'enfili a prop del 35%.