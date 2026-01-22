Successos
Multat un conductor espanyol per no portar equipaments i patir un accident al Tarter
Mobilitat tenia activada la fase groga per l'acumulació de neu a la carretera
El servei de circulació ha sancionat un conductor espanyol per no portar els equipaments obligatoris i patir un accident de danys materials a la rotonda del Tarter, a la General 2, aquest matí. En aquell moment, i fins a les 11 hores del matí, el servei de Mobilitat d'Andorra tenia activat la fase groga en aquell punt. Els serveis d'emergència s'han mobilitzat fins al lloc dels fets poc abans de les nou del matí. Un cop allà han constatat que el vehicle ha patinat per no portar els equipaments i ha xocat contra la barana de fusta que separa la carretera.
PARRÒQUIES
