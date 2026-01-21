JUSTÍCIA
La secció civil 1 està bloquejada per un ascens i una baixa de maternitat
El salt de Nàdia Alís al Tribunal de Corts i l’embaràs de la seva suplent han provocat l’aturada total de l’activitat
L’enuig dels advocats és palpable només traient el tema, que qualifiquen de “vergonyós” i “increïble”. La secció 1 civil de la Batllia està bloquejada o, el que és el mateix, està sense activitat i la majoria de judicis i de procediments estan aturats. Només els que es consideren molt importants són traslladats al president de la Batllia, David Moynat, perquè puguin avançar al ritme lent que ja té acostumada la justícia els lletrats i ciutadans. Si bé confessen que totes les sales estan “col·lapsades”, en oposició al que va dir la ministra de Justícia, Ester Molné, a l’entrevista de Diari TV, el cas de la secció 1 civil treu fum. El motiu és que es considera una falta greu de previsió davant un escenari que era totalment predictible. La batlle Nàdia Alís va ser nomenada magistrada a dedicació plena del Tribunal de Corts, juntament Míriam de Rosa Palacio, exjutgessa d’instrucció de Barcelona.
Cristina Martínez, la batlle suplent, estava embarassada i actualment es troba en situació de baixa per maternitat, la qual cosa fa que ningú pugui fer front a les causes que s’apilen en espera d’una resolució. Segons van explicar ahir fonts ben informades, l’absència de Martínez està prevista fins a l’abril vinent, i durant aquest temps el Consell Superior de la Justícia (CSJ) té la capacitat per convocar la cobertura d’una plaça de batlle suplent per fer funcionar la secció 1, encara que sigui a mig gas. Les causes que s’han de resoldre tenen un impacte important sobre els ciutadans. Les seccions civils tenen com a funció resoldre els conflictes que afecten l’àmbit privat de les persones. Són l’òrgan judicial que s’encarrega de tramitar i resoldre causes que estan relacionades amb el dret de família, el dret successori, les obligacions contractuals, les reclamacions de deutes o la responsabilitat civil, entre d’altres.
Quan dues parts discrepen pel que fa a l’incompliment d’un contracte, una herència en disputa o una separació matrimonial amb fills, és la Batllia civil qui assumeix el cas i qui dicta sentència. També gestiona els procediments executius com, per exemple, els embargaments o la reclamació efectiva d’un deute ja reconegut judicialment.
Aquest òrgan intervé en procediments tan diversos com un divorci, un desnonament, un litigi entre veïns o l’execució d’una resolució estrangera. Els advocats consultats afegeixen que les altres sis seccions civils també estan desbordades, una situació que amplifiquen a l’àmbit penal. La dilació de les sentències fa que pràcticament hi hagi una secció que es dedica plenament a aquest conflicte, que és plenament identificable en les sentències del Tribunal Constitucional. Els lletrats es queixen que tenen pendents de sentència causes de fa dos anys amb els procediments tancats, tenint en compte que el procediment caduca al cap de tres anys.
Divergències
Josep Maria Rossell, president del CSJ, havia alertat d’un imminent col·lapse judicial per incompatibilitats i mala organització. Molné va discrepar i va negar una situació extrema, reconeixent disfuncions normatives.