tribunals
El jutge desestima la petició de presó per al conductor de l'accident mortal a Oliola
L'instructor ha rebutjat la demanda de la família de la víctima, que es planteja mobilitzar-se davant els jutjats de Balaguer
El jutge de Balaguer que instrueix la causa de l'accident de circulació a Oliola en el qual va perdre la vida un jove resident a Andorra ha rebutjat el recurs presentant per la família de la víctima, que reclamava la presó provisional del conductor presumptament responsable de la col·lisió. La demanda argumentava una incorrecta qualificació dels fets, el risc de fugida de l'investigat i la necessitat que, en cas que no s'acordés l'empresonament, se li imposés una fiança. El jutge ha refusat totes les demandes i es manté en les mesures ja acordades contra el conductor: retirada del permís de conduir i del passaport.
El jutge defensa que no hi ha cap element que indiqui que la conducta va ser dolosa. Si bé apunta que tant l'excès de velocitat (superava en 50km/h la velocitat permesa en aquell tram de la vida) i el positiu en alcohol i drogues "resulten indicis solvents de que durant la conducció es produeix una infracció d'entitat significativa dels deures més elementals que han d'inspirar la circulació de vehicles a motor", matissa que les proves recollides no permeten concloure que el conductor va veure amb suficient antelació el vehicle que venia en direcció contrària (el de la víctima). A més, l'escrit sosté que semblaria que "l'investigat va tractar de girar el volant amb la intenció de retornar al seu carril sense aconseguir-ho" amb la qual cosa el resultat fatal "no era ni volgut ni acceptat per l'investigat". El jutge també defensa que les mesures cautelars han de ser proporcionals i considera que les decidides són suficients per garantir que no s'escapolirà de procés. Finalment, "en matèria de responsabilitat civil, l'adopció de la mesura de presó provisional eludible no es considera una mesura útil als efectes de garantir la presència de l'investigat a la causa".
La decisió judicial ha causat un fort malestar a la família i l'entorn de la víctima que planteja mobilitzar-se i expressar el seu desacord davant dels jutjats de Balaguer. A més, volen promoure una ILP per reivindicar canvis en la legislació espanyola sobre aquesta matèria. "Superava la velocitat permesa i anava alcoholitzat i drogat no té cap sentit que estigui al carrer", van lamentar.