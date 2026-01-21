Successos
Intervenen 806 paquets de tabac de contraban provinent d'Andorra a Caussade
El valor de la mercancia és de prop de 105.000 euros
Els agents de la brigada de duanes de Montauban, al departament francès de Tarn i Garona, van interceptar dilluns, un tot terreny carregat amb tabac de contraban procedent d’Andorra. Segons informa el mitjà francès La Dépeche, el vehicle, que circulava prop de Caussade en direcció a l’autopista A20, transportava un total de 806 paquets de tabac, amb un valor estimat al mercat negre de gairebé 105.000 euros.
La inspecció es va dur a terme a primera hora del matí en el marc d’un control rutinari de vehicles. El tot terreny, que semblava anormalment carregat, va aixecar les sospites dels agents. A l’interior, no quedava cap espai lliure: el maleter, els seients i fins i tot el terra estaven completament ocupats per paquets de tabac empaquetats amb precisió.
Les imatges difoses per la duana mostren les capses apilades en una habitació, algunes amb el precinte vermell de “control duaner” i altres encara embolicades amb plàstic negre. Segons l’oficina regional de duanes de Tolosa, aquesta confiscació s’afegeix a una sèrie creixent d’intervencions en les últimes setmanes, que posen de manifest l’augment del tràfic il·legal de tabac a la zona.
Tot i que les carreteres continuen sent les principals vies de trànsit, també s’han intensificat els controls als aeroports i línies ferroviàries. El conductor del vehicle s’enfronta ara a sancions duaneres i penals, mentre les autoritats franceses mantenen oberta la investigació per identificar la xarxa de distribució vinculada a l’enviament.