SUCCESSOS
La duana francesa intercepta més de 5.700 paquets de tabac andorrà de contraban
La brigada de duanes de Toulouse-Frouzins ha intervingut més de 5.700 paquets de cigarrets d’origen andorrà durant dues operacions efectuades els primers dies de gener. La primera actuació va tenir lloc el dissabte 3 de gener a l’entrada de l’aglomeració tolosana, on es van localitzar més de 1.700 paquets amagats en un fossat. Els agents havien detectat diversos vehicles sospitosos, coneguts pels serveis fronterers, i creuen que els paquets es van abandonar per evitar un control. La segona operació es va dur a terme la matinada del 5 de gener a l’autopista entre Pàmies i Tolosa, on es va immobilitzar un vehicle que circulava a gran velocitat en format go fast. A dins, s’hi van trobar més de 4.000 paquets de cigarrets provinents del Pas de la Casa. El tabac serà incinerat i els infractors s’enfronten a sancions severes. La duana francesa reforça així la vigilància en les rutes habituals del contraban.