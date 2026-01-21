Política
Govern nomena el fins ara secretari d'Estat de Marsol, Jordi Puy, com a cap de gabinet
Ocuparà el càrrec a partir de l'1 de febrer
El cap de Govern, Xavier Espot, ha nomenat Jordi Puy Segura com a cap de gabinet. L'actual secretari d'estat d'Economia, Treball i Habitatge assumirà el càrrec l'1 de febrer, rellevant Silvia Calvó, que ocuparà la direcció general de FEDA.
Jordi Puy Segura és nascut a Encamp el 1979, llicenciat en ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i en periodisme i dret per la Universitat Pompeu Fabra. Segura inicia la seva experiència laboral en el sector de l'enginyeria ambiental.
El 2004 comença a exercir com a periodista en diversos mitjans i el 2007 s’incorpora com a advocat al despatx Pareja i Associats de Barcelona, especialitzat en dret administratiu i urbanisme.
El 2010 enceta la seva trajectòria en organismes públics a Andorra com a secretari de comissions al Consell General i secretari de la delegació del Consell General a l'OSCE.
Posteriorment, ocupa el càrrec de secretari general adjunt del Consell General fins al 2016, moment en què és nomenat secretari general del Comú d'Andorra la Vella per al mandat 2016-2019.
Des del 2020 fins a l'actualitat ha ocupat la codirecció d'un negoci familiar dedicat a l'àmbit de l'agroturisme i la restauració, abans d'assumir la secretaria d'estat d'Economia, Habitatge i Treball.