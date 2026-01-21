Seguretat
El Coex fa caure allaus a Soldeu i el Pas de la Casa
Les actuacions de seguretat afecten la carretera General 2
El Coex ha practicat tirs preventius per fer caure allaus a Soldeu i el Pas de la Casa. La primera actuació de seguretat es va dur a terme ahir a la nit, al voltant de les deu, a la zona de Guardiola a Soldeu, mitjançant tir preventiu. L'altra actuació s'ha fet aquest matí a la zona de la Gavatxa, al Pas de la Casa, a través d'heligranadatge. El servei informa que les actuacions de seguretat afecten la carretera General 2.
NACIONAL
Un cop més sense cadenes
Redacció