La Fundació Bomosa repartirà 3.000 euros en premis en el nou concurs de joves emprenedors

Hi haurà sis categories i els equips d'empresaris podran presentar les seves idees al congrés de joves emprenedors Bomosa

Diversos representants de la Fundació Bomosa i els mentors dels joves que hi participaran, avui a la Sala Skyline durant la presentació del concurs.

Diversos representants de la Fundació Bomosa i els mentors dels joves que hi participaran, avui a la Sala Skyline durant la presentació del concurs.

Redacció
Andorra la Vella

La Fundació Bomosa ha presentat aquest dilluns la primera edició del concurs “Joves Emprenedors”, una iniciativa pionera a Andorra destinada a fomentar l’esperit emprenedor entre els estudiants d’entre 14 i 18 anys. El programa vol promoure projectes innovadors, sostenibles i amb impacte social, en línia amb els valors de l’entitat: persones, planeta i futur. El president del Grup Bomosa, Turi Mora, ha remarcat que l’objectiu és “donar-los eines, espais i confiança perquè s’atreveixin a emprendre i a creure en les seves idees”.

El concurs, obert a joves escolaritzats al país, es pot realitzar de manera individual o en equip. Cada participant comptarà amb un mentor o mentora voluntària que els acompanyarà durant el desenvolupament del projecte. L’equip de mentoria està format per professionals de la Fundació Bomosa i d’entitats com Aumentium, Creand Accelera, BMS Consultoria Estratègica, Ardan Consultants i Martí Sala Coaching, que aportaran experiència i suport tècnic. Els projectes, elaborats durant el curs 2025-2026, hauran de complir criteris de viabilitat, sostenibilitat, innovació, impacte social i treball en equip.

El calendari inclou el període d’inscripcions fins al 30 de gener del 2026, el desenvolupament de les idees entre febrer i març, i la participació al Congrés Joves Emprenedors Bomosa, previst per al mes de maig, on els equips exposaran els seus projectes en presentacions de 7 a 10 minuts davant del jurat i del públic. El certamen entregarà 3.000 euros en premis, repartits en sis categories: millor projecte global, amb una dotació de 1.000 euros, sostenibilitat amb 500 euros, impacte social i innovació, que rebran la mateixa quantitat; treball en equip, que seran 300 i finalment el premi del públic que en repartirà 200. 

