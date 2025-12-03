Presentació de projecte
La Fundació Bomosa repartirà 3.000 euros en premis en el nou concurs de joves emprenedors
Hi haurà sis categories i els equips d'empresaris podran presentar les seves idees al congrés de joves emprenedors Bomosa
La Fundació Bomosa ha presentat aquest dilluns la primera edició del concurs “Joves Emprenedors”, una iniciativa pionera a Andorra destinada a fomentar l’esperit emprenedor entre els estudiants d’entre 14 i 18 anys. El programa vol promoure projectes innovadors, sostenibles i amb impacte social, en línia amb els valors de l’entitat: persones, planeta i futur. El president del Grup Bomosa, Turi Mora, ha remarcat que l’objectiu és “donar-los eines, espais i confiança perquè s’atreveixin a emprendre i a creure en les seves idees”.
El concurs, obert a joves escolaritzats al país, es pot realitzar de manera individual o en equip. Cada participant comptarà amb un mentor o mentora voluntària que els acompanyarà durant el desenvolupament del projecte. L’equip de mentoria està format per professionals de la Fundació Bomosa i d’entitats com Aumentium, Creand Accelera, BMS Consultoria Estratègica, Ardan Consultants i Martí Sala Coaching, que aportaran experiència i suport tècnic. Els projectes, elaborats durant el curs 2025-2026, hauran de complir criteris de viabilitat, sostenibilitat, innovació, impacte social i treball en equip.
El calendari inclou el període d’inscripcions fins al 30 de gener del 2026, el desenvolupament de les idees entre febrer i març, i la participació al Congrés Joves Emprenedors Bomosa, previst per al mes de maig, on els equips exposaran els seus projectes en presentacions de 7 a 10 minuts davant del jurat i del públic. El certamen entregarà 3.000 euros en premis, repartits en sis categories: millor projecte global, amb una dotació de 1.000 euros, sostenibilitat amb 500 euros, impacte social i innovació, que rebran la mateixa quantitat; treball en equip, que seran 300 i finalment el premi del públic que en repartirà 200.