Tecnologia
Andorra Telecom ven més de 5.000 eSIM per a turistes en el primer mes i mig
El 85% dels visitants opta pel format digital, consolidant el servei com una opció àgil i pràctica abans d’arribar al país
Andorra Telecom fa una valoració molt positiva del primer mes i mig de funcionament d’eSIM Andorra, el servei de connectivitat pensat per als visitants del país. Des del seu llançament a finals de novembre, més de 5.000 persones han adquirit una eSIM, una dada que confirma l’interès creixent per aquest tipus de solucions digitals.
Segons l’operadora, la tarifa de 3 dies és la més escollida, seguida de la de 7 dies, un fet que s’ajusta a la durada mitjana de les estades turístiques al Principat. A més, una part important dels usuaris contracta el servei abans d’arribar a Andorra, fet que subratlla la importància de disposar d’una opció fàcil i immediata de connectivitat.
Un 85% dels usuaris ha optat pel format digital, mentre que només un 15% ha escollit la SIM física, cosa que demostra la penetració dels dispositius compatibles amb eSIM i el canvi d’hàbits dels consumidors.
“Aquest primer mes i mig confirma que eSIM Andorra respon a una necessitat real dels visitants, que volen arribar al país ja connectats i sense complicacions”, ha valorat Xavier Agulló, responsable de màrqueting i vendes d’Andorra Telecom.