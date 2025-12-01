TURISME
Andorra Telecom llança un nou servei de targetes digitals dirigides a turistes
Andorra Telecom va llançar el servei eSIM Andorra, pensat perquè els visitants del país puguin connectar-se a internet de manera fàcil, ràpida i fiable durant la seva estada. La iniciativa amplia les opcions de connectivitat disponibles i ofereix una alternativa completament digital, sense necessitat de targetes físiques.
Cada any, milions de persones visiten Andorra i més del 80% va considerar essencial mantenir-se connectat mentre viatja i eSIM Andorra dona resposta a aquesta necessitat amb un procés d’activació senzill: l’usuari pot descarregar la seva eSIM directament al telèfon i gaudir de connexió 4G i 5G a tot el territori.
L’oferta es va dissenyar segons la realitat turística del país, on l’estada mitjana és d’entre 3 i 4 dies. Per tant, s’ofereix 2 GB per un dia a 4,95 euros; 10 GB per tres dies a 6,95 euros; 25 GB per set dies a 19,95 euros; i 100 GB per quinze dies a 45,95 euros.