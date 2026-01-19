Salut
Les infeccions respiratòries i la grip continuen a la baixa
El percentatge de mostres positives de la tercera setmana de gener ha estat de 8,93
La tercera setmana de l’any 2026, del 12 al 18 de gener, ha acabat amb un descens de les malalties respiratòries a Andorra. Les xifres registrades pel ministeri de Salut mostren que es consolida la tendència a la baixa de les infeccions respiratòries agudes (ARI). La taxa d’incidència se situa en 155,11 casos per cada 100.000 habitants, mantenint la disminució iniciada a partir de la setmana 51, a finals del desembre. Les dades del sistema de vigilància indiquen que la franja d’edat més afectada continua sent la de 0 a 4 anys.
NACIONAL
La incidència de la grip va a la baixa per tercera setmana seguida
Redacció
Pel que fa a la grip (ILI), la taxa d’incidència s’ha reduït a 44,77 casos per 100.000 habitants, en línia amb el descens registrat durant la primera i segona setmana del gener. Els infants d’1 a 4 anys són el grup més afectat per aquesta patologia, segons assenyala el ministeri.
Les xifres de vigilància virològica indiquen que el percentatge de mostres positives durant la setmana ha estat del 8,93%. D’aquestes, el 80% han resultat positives per al virus de la grip A i l’altre 20% per rhinovirus/enterovirus.