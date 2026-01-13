SALUT
La incidència de la grip va a la baixa per tercera setmana seguida
L’afectació es modera després del pic de contagis registrat a mitjans de desembre
La setmana prèvia a les festes nadalenques, la del 15 al 21 de desembre, la incidència de la grip i els virus respiratoris va marcar el rècord: llavors es van registrar 266,67 casos de grip per 100.000 habitants i més de mig miler d’infeccions respiratòries agudes també per 100.000 habitants. El recull elaborat pel ministeri de Salut amb els diagnòstics setmanals corresponent al període entre el 5 i l’11 de gener que es va publicar ahir indica que continua el descens de la corba de contagis després d’aquell pic. Per tercera setmana consecutiva els casos declarats van a la baixa: la incidència de la grip va ser de 53,96 casos per 100.000 habitants, i hi va haver vora 200 declaracions (198,89, en concret) d’infeccions respiratòries agudes. En tots dos casos la franja d’edat més afectada va ser la d’infants fins a 4 anys, el grup d’edat més exposat des que ha arrencat el control sobre els virus hivernals. D’altra banda, les xifres de vigilància virològica recollides indiquen que el percentatge de mostres positives durant la setmana ha estat del 8,7%. D’aquestes, el 50% han resultat positives per al virus de la grip A i l’altre 50% per al virus respiratori sincicial (VRS).
La situació indica que l’epidèmia de la grip va tenir una eclosió primerenca, com va succeir arreu d’Europa, que ara s’estaria moderant malgrat que hi pot haver nous repunts. Cal recordar que la particularitat del virus enguany és que s’ha detectat una transmissió més gran que ha facilitat els contagis, però que no ha suposat més gravetat. El ministeri recomana mascareta i rentat sovintejat de mans per evitar la proliferació d’infeccions.