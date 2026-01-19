Successos
Arrestat amb 2,62 grams d'heroïna i 30 mil·lilitres de cocaïna liquida a la frontera del riu Runer
La policia ha detingut cinc persones més per delictes contra la salut pública durant el cap de setmana
Un home turista de 30 anys va ser arrestat aquest cap de setmana a la frontera del riu Runer en possessió de 30 mil·lilitres de cocaïna líquida, 2,62 grams d'heroïna, 0,59 grams d'haixix i 1,35 grams de marihuana. La policia també ha controlat cinc turistes més per delictes contra la salut pública.
Un turista de 27 anys accedia al país per la frontera amb Espanya amb 0,1 grams d'èxtasi i 0,59 grams de cocaïna. Dos turistes més, de 28 i 30 anys, viatjaven junts amb 6,5 grams de tusi i 3,4 grams d'haixix i un home de 25 anys entrava a Andorra en possessió de 0,28 grams de cocaïna. La policia també va controlar un altre turista de 35 anys amb 0,5 grams d'èxtasi.
Controlats 5 conductors per alcoholèmia
La policia ha arrestat cinc persones els darrers dies per conduir sota els efectes de l'alcohol. Són homes d’entre 20 i 35 anys, quatre dels quals turistes, controlats en diferents punts de la xarxa viària amb taxes d’alcoholèmia de 0,89 a 2,11.