Successos
Detingudes dues dones per robar en comerços d'Andorra la Vella per valor de 800 euros
Els fets es van produïr aquest cap de setmana a l'eix comercial
La policia d'Andorra ha detingut dues dones no residents de 30 i 34 anys per robar roba, tabac i alcohol en establiments de l'eix comercial d'Andorra la Vella per un valor superior als 800 euros. L'arrest es va efectuar ahir a la tarda gràcies a la col·laboració del responsable de seguretat d'una de les botigues, que va permetre identificar i localitzar les dues dones i el seu vehicle, amb matrícula francesa, on havien deixat la mercaderia.
Les sospitoses van ser interceptades pels agents en un aparcament, on una d'elles es trobava en possessió d'una petita quantitat de marihuana. La policia també informa que una d'elles ja va ser controlada el 2024 per robar mercaderia. Les dones han estat arrestades com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni.