Estadística
L'entrada de vehicles cau un 13,8% al novembre
El mes passat van accedir al Principat 308.282 vehicles
El nombre de vehicles que han entrat al país durant el novembre han caigut un 13,8% respecte al mateix mes de l'any anterior. Estadística informa que el nombre total de vehicles va ser de 308.283, mentre que l'any passat fou de 357.575.
Segons assenyala Estadística el descens s’explica principalment per la forta reducció del trànsit procedent de França, mentre que l’entrada de vehicles des d’Espanya registra una caiguda més moderada.
Per fronteres, l’entrada de vehicles per la hispanoandorrana ha disminuït un 7,4% interanual, mentre que per la frontera francoandorrana el descens ha estat molt més acusat, amb una reducció del 28,5%. En el conjunt del mes, els turismes han baixat un 14,8%, mentre que els vehicles pesants han augmentat un 10,6%, un increment que en el cas de la frontera francesa està condicionat pel canvi metodològic aplicat a partir del mes de maig en el recompte d’aquest tipus de vehicles
En termes acumulats, de gener a novembre del 2025 han entrat a Andorra 3.839.691 vehicles, un 2,4% menys que en el mateix període del 2024. En aquest interval, els vehicles procedents d’Espanya han crescut lleugerament: un 0,3% , mentre que els provinents de França han retrocedit un 8%. Si s’analitzen els darrers dotze mesos, el total d’entrades se situa en 4.226.126 vehicles, un 1,7% menys que en el període anterior, confirmant una tendència general de lleu contracció del flux de vehicles al Principat.