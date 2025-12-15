Estadística

El salari medià a l'octubre és de 2.140 euros

El nombre d'assalariats se situa en 44.377 persones

Fernando Galindo

Andorra la Vella

El salari medià avançat de l'octubre se situa en 2.140,68 euros, segons indiquen les dades del departament d'Estadística aquest dilluns, la qual cosa suposa un increment del 3,4% respecte al mes d'octubre avançat del 2024.

La xifra d'assalariats, també creix, ho fa fins a les 44.377 persones, la qual cosa suposa un increment del 3,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. La que ha experimentat una tendència més a l'alça, però, ha estat la massa salarial, que ha augmentat més de deu milions d'euros passant de 108 milions a l'octubre de 2024, a 118, al desè mes d'enguany, i això suposa una variació positiva de quasi un 10%. El salari mitjà avançat, tampoc es queda enrere, ja que els andorrans han cobrat 140 euros més que l'any passat.

