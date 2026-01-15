Denúncia a les xarxes
La policia aclareix que només es dirigeix a menors en casos de vulnerabilitat o perill
El cos de seguretat nega l'interrogació als infants
La policia d'Andorra ha emès un comunicat per aclarir que "no interpel·la directament els menors en cap moment per obtenir informació sobre la situació d'immigració", però que "ha de poder intervenir en cas que un menor es trobi en situació de vulnerabilitat". Ho ha explicat arran d’una publicació difosa ahir per l’associació Argentinos en Andorra, en la qual s'alerta d'interrogatoris a infants sense adults presents. "No és l'estil de la policia, ni ho serà".
NACIONAL
Alerten d’interrogatoris a infants sense adults presents
Redacció
El cos de seguretat, però defensa que ha de poder intervenir en casos on un menor es trobi en situació de vulnerabilitat o davant qualsevol problema, "per tal de garantir-ne la seguretat i el benestar". En aquests casos, "és necessari poder identificar els menors per contactar amb els seus tutors legals de forma immediata", explica la policia.