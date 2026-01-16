Trobada
La Comissió de l’Habitatge avança en propostes per garantir l’accés a la vivenda
A la reunió celebrada ahir es van abordar temàtiques com la reforma de la Llei d'Arrendaments o la creació d'una futura borsa
La Comissió Nacional de l’Habitatge (CNH) es va reunir ahir per analitzar i debatre les propostes presentades pels set grups de treball creats el setembre passat, amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge i reforçar la seguretat jurídica de propietaris i llogaters. Aquestes propostes responen a una visió estratègica a mitjà i llarg termini que busca donar resposta a una de les principals preocupacions socials del país.
Els grups de treball han abordat temàtiques diverses, com la reforma de la Llei d’Arrendaments de Finques Urbanes, mesures per afrontar l’impacte de la fi dels contractes prorrogats fins al 2027, incentius per a la construcció d’habitatges de lloguer assequible, promoció de la compra d’habitatge, o la creació d’una futura borsa d’habitatges amb mecanismes d’acompanyament i contraprestacions.
La reunió també va servir per posar sobre la taula recomanacions per definir els estàndards tècnics del futur parc públic d’habitatge, així com una actualització del reglament intern de la pròpia CNH. Les propostes es continuaran treballant i prioritzant durant els propers mesos amb la voluntat d’elevar-les al Govern d'Andorra perquè siguin tingudes en compte.
