HABITATGE
El Govern redueix en un 40% les aportacions a l’INH
El projecte de pressupost del Govern per al 2026 preveu una reducció del 40% de les transferències a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), que passaran de 714.916 euros el 2025 a 428.972 euros. Tot i aquesta retallada, l’INH mantindrà un pressupost equilibrat d’1,38 milions d’euros, un 2,51% més que l’any anterior, gràcies a l’augment dels ingressos propis.
L’organisme preveu incrementar un 54% els ingressos derivats de la prestació de serveis, que arribaran als 876.398 euros, sobretot pel cobrament de rendes dels habitatges del parc públic ja en gestió i dels que s’hi incorporaran el 2026. L’objectiu a mitjà termini és avançar cap a l’autofinançament del parc públic d’habitatge, tot i que el Govern admet que encara caldrà temps perquè estigui plenament operatiu.