Justícia
Col·lapse del torn d'ofici per la falta d'advocats
El Col·legi adverteix els lletrats que es farà obligatoria si no hi ha inscripcions de lletrats
El Col·legi d’Advocats d’Andorra ha emès una crida urgent als lletrats col·legiats per alertar de la situació “insostenible” que viu actualment el sistema de torns de guàrdies i oficis penal (TOPG), i en particular el torn civil i administratiu (TOCA), degut a la manca d’advocats voluntaris.
La nota enviada per la junta directiva en un correu als col·legiats assegura que s'està produint un "col·lapse" per les baixes acumulades i la manca de noves incorporacions al torn voluntari. I asseguren que aquesta situació està posant en risc tant el funcionament del servei com el dret de la ciutadania a una assistència lletrada efectiva.
Per solucionar aquesta situació el Col·legi d'Advocats apel·la a la responsabilitat i al compromís professional dels col·legiats perquè s’inscriguin, de manera voluntària, als torns de guàrdies i oficis, especialment en l’àmbit civil. I adverteix als lletrats que si no hi ha prou inscripcions, adverteix que es veurà obligat a convertir el torn en obligatori per a tots els advocats, un escenari que es vol evitar. La junta recorda que per inscriure’s, cal tenir un mínim de dos anys de col·legiació.