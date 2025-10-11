CERIMÒNIA DE LA TOGA
El torn d’ofici, sota mínims
Sònia Baixench, degana del Col·legi d’Advocats, demana que el torn d’ofici sigui obligatori per als nous advocats
La degana del Col·legi d’Advocats d’Andorra, Sònia Baixench, va aprofitar la cerimònia de la toga d’enguany per enviar un missatge contundent en què va demanar l’obligatorietat del torn d’ofici per a aquells nous col·legiats perquè, després dels dos anys d’excercici pertinents, “s’incorporin al torn penal o al civil” durant un període de temps que “s’haurà de convenir”. Baixench va reconèixer que “el torn d’ofici ha patit baixes, entre d’altres pel mal ús d’alguns ciutadans”, i va manifestar que és l’Estat qui “ha de retribuir al col·legi la gestió del torn de guàrdies i oficis, que actualment suporta el col·legi amb les quotes dels afiliats”.
“La digitalització no ha permès, com esperàvem, un millor funcionament de la Justícia”
Sobre la remuneració d’aquests, Baixench va reclamar que sigui justa i que “tingui present que es tracta d’un servei llicenciat que garanteix el dret d’accés a la justícia les 24 hores dels 365 dies de l’any”. La degana va afegir que “aquest any s’haurà de produir el tercer ajustament del 7% que vam acordar amb el ministeri de Justícia i Interior per a l’actualització de les remuneracions de les guàrdies i torns d’ofici, que van quedar congelades durant 10 anys”. De cara a l’any vinent, també va demanar que “la retribució s’actualitzi anualment de manera automàtica en funció de l’increment de l’IPC”.
“Cal reforçar el respecte al dret d’honor i la presumpció d’innocència”
La degana també va confirmar que han presentat una reforma de l’actual Codi de Procediment Penal al ministre de Justícia i als grups parlamentaris per reduir els terminis de presó preventiva “mentre dura la investigació i, fins i tot, en fase de judici”, i “la implementació de terminis de prescripció o caducitat per a la fase d’investigació”, amb l’objectiu de “dinamitzar l’ascensió d’instrucció i que no es quedin els expedients tancats durant molts anys sense que tirin endavant”. Baixench també va expressar que des del col·legi “creiem que és important fomentar altres mesures preventives que aturar la llibertat i atribuir a la pena un caràcter menys destructiu i més integrador”. Amb aquesta demanda, el col·legi també vol “fer més pràctica i dinamitzar la secció d’instrucció de la Batllia, força congestionada en l’actualitat, i reforçar el respecte a la presumpció d’innocència i el dret a l’honor de les persones investigades”.
Un altre tema que també va voler abordar va ser el de la digitalització. Baixench va constatar “les dificultats d’adaptació del programa al procediment andorrà”, posant en relleu que “les incidències són freqüents i de difícil solució, amb un programa rígid i amb poques opcions de millora. La digitalització no ha permès, com esperàvem, l’agilització dels procediments i un millor funcionament de l’administració de la Justícia”. La degana va denunciar “problemes per accedir als programes i per veure els documents que estan a dintre” del sistema, recalcant que l’únic que fan és “alentir més” els procediments jurídics.
“El torn d’ofici ha patit baixes, entre d’altres, pel mal ús que en fan alguns ciutadans”
Per altra banda, Baixench va confirmar que, des del col·legi, també “hem presentat a la ministra de Justícia i Interior i als grups parlamentaris una proposta de reforma de l’actual Llei qualificada de la Justícia, que preveu el dret a la desconnexió digital, a fi de garantir el temps de descans, permisos i vacances dels advocats”. Baixench va afirmar que “se’ns poden notificar les coses en qualsevol moment. Les notificacions ara són automàtiques quan han passat uns dies des que les hem rebut i hem d’estar sempre pendents per no perdre tràmits”.
Baixench demana un examen d'aptituds per als advocats estrangers
Per finalitzar el discurs, la degana va expressar la incertesa amb la qual el col·legi viu l’acord d’associació amb la Unió Europea, posant en relleu que l’obertura del mercat pot suposar “un greuge”. Per regular-ho, des de la institució demanen “que la llibertat d’establiment es controli a través d’un examen del certificat d’aptituds que sigui obligatori per a tots els advocats que vulguin exercir al país”. Aquest examen es duria a terme per part del col·legi.
Sònia Baixench va felicitar els nous advocats que es van incorporar al col·legi, va elogiar aquells que compleixen 25 anys com a col·legiats i va tenir un sentit record per l’advocada França Riberaygua, que va morir el març passat. Baixench va destacar que “el seu pas per la professió ha estat una mostra de compromís en l’acció del servei i la justícia. Ens queda la seva empremta, el seu llegat de dedicació i l’exemple d’haver repensat els drets i les llibertats amb coratge i dignitat”.