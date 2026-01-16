Meteo
Avís groc per nevades intenses a partir dels 1.500 metres demà
Les precipitacions que han començat aquest matí s'allargaran fins dilluns
El servei de meteorologia d'Andorra activarà l'avís groc a partir de les tres de la matinada de demà i fins a les tres del matí de diumenge per nevades. L'alerta estarà vigent a partir de la cota 1.500 "on a la tarda la nevada serà intensa", apunta el servei. Es preveu que, fins dimarts, s'acumulin fins a 45 centímetres de neu nova a 2.500 metres, 25 centímetres a 2.000 metres i 12 centímetres a 1.500 metres.
Les precipitacions que han començat a caure aquest matí s'allargaran fins al dilluns, amb la cota de neu estancada als 1.500 metres. Les temperatures aniran a l'alça durant el cap de setmana, augmentant un parell de graus respecte avui, que és el dia més fred de la setmana, amb mínimes de -3 graus a Andorra la Vella o -6 a cota 1.500, i màximes de -4 al Pas o 5 a la capital.
El front també afectarà el Pirineu, on la cota de neu pot baixar fins als 1.200 metres al Pallars Sobirà i la Vall d'Aran aquesta pròxima matinada, i es mantindrà sobre els 1.400 metres a la resta d'indrets. El servei meteorològic de Catalunya també activarà l'avís groc per nevades al Pirineu occidental, durant tot el cap de setmana.