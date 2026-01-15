CONSELL GENERAL
Xoc entre Espot i Escalé pels nomenaments de càrrecs públics
El líder de Concòrdia demana que el Govern es faci enrere amb el nomenament de Sílvia Calvó al capdavant de FEDA
Xavier Espot i Cerni Escalé han protagonitzat l’enfrontament de la sessió al Consell arran del nomenament de Sílvia Calvó al capdavant de FEDA. El líder de Concòrdia ha demanat que el Govern es faci enrere i convoqui un concurs públic perquè la mateixa Calvó -de la qual no ha posat en dubte la capacitat per dirigir la parapública- pugui demostrar que és la millor candidata. A més, Escalé ha lamentat que “de les últimes vuit designacions, set han estat d’exministres o militants de DA”.
Espot s’ha mostrat molt contundent en la seva resposta sobre la nova directora general de FEDA i ha assegurat que “el Govern no farà marxa enrere, i menys perquè ho digui vostè, sabent que hem complert la llei vigent”, que estableix que correspon a l’Executiu escollir qui ha de dirigir la parapública.
Davant les acusacions de nomenar sempre persones afins, el cap de Govern ha remarcat que “mai he demanat el carnet del partit ni l’afiliació política a l’hora de fer nomenaments” i que “és mentida que només hàgim designat gent del nostre cercle”. Com a exemple, ha citat direccions com les d’Andorra Telecom, l’AFA o l’AREB, totes elles encapçalades per perfils no vinculats a la política.
Malgrat això, Escalé ha insistit en la necessitat de convocar concursos públics a les agències independents per garantir que sempre s’esculli el millor perfil.