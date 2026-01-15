Estadística
Les importacions creixen un 8,5% el 2025 i arriben als 1.994 milions d’euros
El desembre tanca amb un augment del 13,3% en l'entrada de mercaderia, impulsades pel transport i l’electrònica
Les importacions de béns a Andorra durant l’any 2025 han assolit un valor total de 1.994,08 milions d’euros, cosa que representa un augment del 8,5% respecte als 1.838,48 milions d’euros registrats en el mateix període de l’any anterior, segons publica Estadística. El balanç indica que si s’exclou el capítol “Energia”, la variació percentual és d'un increment del 9,5%.
L’anàlisi per grups de productes mostra que destaca la variació percentual positiva i una major variació absoluta les partides d’electrònica, que puja un 17,2%; transport, amb un creixement del 7,2%; el capítol industrial, amb un 11,6%; i diversos creix un 14,1%. En canvi, presenta una variació negativa la partida energia, amb un descens del 4,3%.
Pel que fa a les dades mensuals, les importacions del mes de desembre han sumat 184,92 milions d’euros, amb una pujada del 13,3% respecte al desembre de l’any anterior. Sense incloure el capítol “Energia”, l’increment mensual és del 15,6%, assenyala l'informe d'Estadística.
Durant aquest mes, les dades revelen augments significatius en els grups transport, amb un 68,5%; electrònica, amb un 52,8%; alimentació, amb un 8,4%; i farmàcia-perfumeria s'incrementa un 13,5%. En sentit contrari, presenten una variació negativa els grups joieria d'un 46,8% i energia, que baixa un 16,2%.
Pel que fa a les exportacions de béns, el desembre es van situar en 19,13 milions d’euros, amb una variació interanual a l'alça del 21,5%. En l’acumulat de l’any 2025, les exportacions han sumat 197,20 milions d’euros, amb un augment del 0,8% respecte al mateix període de l’any anterior.
Estadística exposa que les partides d'exportacions amb una variació positiva i major variació absoluta són les d'electrònica, que creix un 9,9% i industrial, amb un augment del 14,1%. Per contra, les caigudes més destacades es registren en vestit i calçat amb un descens del 18,3%; joieria baixa un 7,6% i diversos un 5,2%.