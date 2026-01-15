CONSELL GENERAL
Govern modificarà la Llei de Marques per evitar incidents com el de l'Ossa d'Ordino
La llei actual permetria que qualsevol agafés imatges del patrimoni nacional i les inclogués en la seva marca
El Govern modificarà la Llei de Marques per impedir que particulars puguin registrar elements que formin part del patrimoni cultural d’Andorra. La decisió arriba arran de l’incident de l’Ossa d’Ordino, que va quedar inclosa dins la marca registrada per un privat.
Segons ha explicat Conxita Marsol, la legislació vigent permet que qualsevol persona registri la imatge d’un bé d’interès cultural sempre que no sigui l’únic element de la marca, sinó que s’hi afegeixi algun altre component. En el cas de l’Ossa, per exemple, es va registrar tant la seva imatge com el nom de la companyia.
Davant d’aquesta situació, i en resposta a les preguntes de la presidenta del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, tant Marsol com Mònica Bonell han assegurat que es modificarà la Llei de Marques en un futur pròxim per reforçar la protecció del patrimoni cultural.
El president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha demanat al Govern que, vist el suport total de la cambra a aquesta iniciativa, es treballi de manera conjunta per passar la llei. Una petició que Bonell ha assegurat que estudiaran i que seria bona per fer més ràpid el procés legislatiu.