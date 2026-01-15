Estadística
El gasoil s'abarateix un 2,6 % al desembre
La baixada de preus dels carburants ha estat una constant el mes passat
Els preus dels carburants a Andorra han tornat a baixar durant el mes de desembre del 2025, mantenint la tendència a la baixa observada els darrers mesos. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el preu del gasoil de locomoció ha baixat un 2,6%, el que equival a un preu de 1,22 euros per litre i un 1,24 euros per litre en el cas del tipus millorat, la qual cosa suposa un descens del 2,4%.
En comparació amb el novembre, el gasoil de locomoció ha estat el que més ha baixat, amb un 2,6%, seguit pel gasoil de locomoció millorat amb un 2,4%. També s’ha reduït lleugerament el preu de la gasolina sense plom de 95 i 98 octans, amb un 1% negatiu en tots dos casos. El gasoil de calefacció, tant a domicili com a la venda en botiga, ha vist un descens més moderat, del -0,6% i -0,5%, respectivament.
Pel que fa a la variació anual, la gasolina de 95 octans ha estat la que més s’ha abaratit en termes relatius, amb un descens del 5,5% respecte al desembre del 2024. El gasoil de locomoció també ha registrat una disminució destacada del 5%. Al llarg de tot el 2025, la mitjana anual dels preus reflecteix aquesta tendència: la gasolina de 95 octans ha baixat un 6,1%, i el gasoil de locomoció un 6%.
La importació de carburants augmenta un 33,8%
La importació total de carburants a Andorra durant el mes de desembre del 2025 ha registrat un increment notable del 33,8% respecte al novembre, fins a assolir els 16,73 milions de litres. El carburant que ha experimentat l’augment mensual més elevat és el fuel domèstic, amb un creixement del 54,1% i 6,37 milions de litres importats, segons les dades publicades pel departament d’Estadística del Govern.
La gasolina sense plom ha augmentat un 34,1% en comparació amb el mes anterior, situant-se en 3,65 milions de litres. Pel que fa al gasoil de locomoció, ha registrat una pujada més moderada del 18,5%, amb 6,68 milions de litres importats. Si ens fixem en els valors interanuals, la importació total de carburants s’ha incrementat un 9,6% respecte al desembre del 2024, i el balanç anual mostra una variació positiva de l’1% en relació amb el 2024, fins arribar als 164 milions de litres.