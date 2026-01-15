Estadística

El gasoil s'abarateix un 2,6 % al desembre

La baixada de preus dels carburants ha estat una constant el mes passat

Evolució dels preus dels carburants des del 2021.

Evolució dels preus dels carburants des del 2021.Estadística

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els preus dels carburants a Andorra han tornat a baixar durant el mes de desembre del 2025, mantenint la tendència a la baixa observada els darrers mesos. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el preu del gasoil de locomoció ha baixat un 2,6%, el que equival a un preu de 1,22 euros per litre i un 1,24 euros per litre en el cas del tipus millorat, la qual cosa suposa un descens del 2,4%. 

En comparació amb el novembre, el gasoil de locomoció ha estat el que més ha baixat, amb un 2,6%, seguit pel gasoil de locomoció millorat amb un 2,4%. També s’ha reduït lleugerament el preu de la gasolina sense plom de 95 i 98 octans, amb un 1% negatiu en tots dos casos. El gasoil de calefacció, tant a domicili com a la venda en botiga, ha vist un descens més moderat, del -0,6% i -0,5%, respectivament.

Pel que fa a la variació anual, la gasolina de 95 octans ha estat la que més s’ha abaratit en termes relatius, amb un descens del 5,5% respecte al desembre del 2024. El gasoil de locomoció també ha registrat una disminució destacada del 5%. Al llarg de tot el 2025, la mitjana anual dels preus reflecteix aquesta tendència: la gasolina de 95 octans ha baixat un 6,1%, i el gasoil de locomoció un 6%.

La importació de carburants augmenta un 33,8%

La importació total de carburants a Andorra durant el mes de desembre del 2025 ha registrat un increment notable del 33,8% respecte al novembre, fins a assolir els 16,73 milions de litres. El carburant que ha experimentat l’augment mensual més elevat és el fuel domèstic, amb un creixement del 54,1% i 6,37 milions de litres importats, segons les dades publicades pel departament d’Estadística del Govern.

La gasolina sense plom ha augmentat un 34,1% en comparació amb el mes anterior, situant-se en 3,65 milions de litres. Pel que fa al gasoil de locomoció, ha registrat una pujada més moderada del 18,5%, amb 6,68 milions de litres importats. Si ens fixem en els valors interanuals, la importació total de carburants s’ha incrementat un 9,6% respecte al desembre del 2024, i el balanç anual mostra una variació positiva de l’1% en relació amb el 2024, fins arribar als 164 milions de litres.

tracking