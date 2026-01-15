TRIBUNALS
La parella d’una dona agredida sexualment la va obligar a demorar la denúncia
La Fiscalia preveu demanar 9 anys de presó per a l’acusat de l’atac, que nega els fets
El Tribunal de Corts va iniciar ahir el judici contra un home resident colombià acusat d’un delicte major d’agressió sexual a la seva companya de pis i parella del seu cap de treball, que presumptament hauria tingut lloc el 14 de juliol del 2024. La Fiscalia preveu sol·licitar una pena de nou anys de presó per a l’acusat, que es troba en presó provisional des de fa aproximadament un any i mig. La defensa va sostenir que les proves aportades i les versions dels fets presenten contradiccions rellevants que desvirtuen l’acusació i demana l’absolució. La parella de la víctima va admetre que va mantenir l’acusat al pis i a la feina “per poder acabar una obra i tenir-lo controlat”, mentre que va fer fora de la casa compartida la seva parella després que aquesta li expliqués els fets. Segons alguns testimonis, l’home va obligar la parella a no presentar la denúncia a la policia fins que el processat acabés la feina per la qual havia estat contractat.
La parella de la víctima va mantenir l'acusat al pis i va fer fora la dona
Els fets jutjats haurien tingut lloc en el pis compartit de les parts. La Fiscalia defensa que l’acusat hauria agredit sexualment la dona després d’haver sortit els dos junts de festa. L’acusat, que va ser el primer a testificar, va negar de manera reiterada haver comès cap agressió sexual. Va relatar que mantenia una relació “d’amistat” amb la víctima i va assegurar que la nit dels fets van sortir junts “perquè ella va insistir”. Després de passar per diversos locals d’oci nocturn, tots dos van tornar al domicili, on es va produir una discussió arran dels problemes de parella entre la dona i el seu cap de treball. L’acusat va admetre un forcejament verbal i físic, però va negar haver-li fet tocaments o haver intentat violar-la. També va afirmar que la dona el va amenaçar i que va gravar un àudio amb la intenció de fer-li xantatge.
La defensa sosté que la versió de la dona presenta contradiccions
La víctima no va estar present a la vista perquè “no volia veure l’acusat mai més” i es va utilitzar la declaració que va fer el desembre del 2024. Corts va acceptar la versió sense necessitat d’un testimoni presencial i actualitzat. La dona va explicar que la relació amb l’acusat era “d’amistat i confiança”, ja que era el treballador de la seva parella. Va relatar que aquella nit van sortir junts de festa per iniciativa de l’acusat i, després de consumir alcohol, van tornar al domicili. Un cop a l’habitació de l’acusat, va assegurar que aquest “es va descordar els pantalons, la va agafar pel coll, la va llençar sobre el llit i li va introduir la mà per sota el vestit”, tot i que no va poder precisar si hi va haver penetració amb els dits. Va afirmar que va viure els fets amb por i que posteriorment va decidir gravar un àudio per deixar constància del que havia passat.
Testimonis
El Tribunal va escoltar les declaracions de diverses persones de l’entorn laboral i personal de les parts. La parella de la víctima va afirmar que, en el moment dels fets, “estava molt enfadat amb tots dos i que no va saber gestionar la situació”, però va assegurar que “creu plenament la versió de la seva parella”. Va descriure un canvi notable en l’estat emocional actual de la dona després del juliol del 2024, amb símptomes de tristesa, irritabilitat i necessitat de suport psicològic.
La gestora que portava els tràmits de l’empresa de la parella de la víctima va declarar que la dona es va presentar al seu despatx dos dies després dels fets “molt nerviosa i plorant”, però que inicialment no li va parlar d’una agressió sexual, sinó d’una “situació de tensió”. Diverses amigues i conegudes de la víctima van explicar que aquesta els va relatar, dies o setmanes després, que “havia estat forçada”, tot i que algunes declaracions van diferir sobre el grau de detall i immediatesa del relat. El judici continuarà avui amb la represa de la vista de Corts, on les parts presentaran els informes finals abans de deixar el procediment vist per a sentència.
APROVADA L'EXTRADICIÓ DE L'ABUSADOR DE LES SEVES FILLASTRES
Durant la vista, la Fiscalia va defensar que la sol·licitud d’extradició compleix tots els requisits previstos a la Llei d’extradició i va recordar que l’acusat no tenia la nacionalitat andorrana en el moment dels fets. En canvi, la defensa es va oposar a l’entrega i va posar l’accent en la situació personal i mèdica de l’home, resident al Principat des del 2019, que pateix un trastorn de l’espectre autista, depressió diagnosticada i ha protagonitzat diverses temptatives de suïcidi, fet que ha comportat mesures cautelars i seguiment psiquiàtric.
L’advocada va sostenir que l’acusat no era plenament conscient de les conseqüències de la sentència signada a Espanya a causa del seu estat mental i va sol·licitar que pugui complir la condemna a Andorra, on té arrelament familiar. També va al·legar la forta afectació emocional derivada de la mort recent del seu fill biològic, l’1 de desembre passat, localitzat al domicili de la mare biològica en uns fets que continuen sota investigació als jutjats d’Utrera.
En el seu torn d’intervenció, l’acusat va expressar que considera Andorra el seu país i va manifestar la seva voluntat de no tornar a Espanya, país que vincula amb la mort del seu fill. Segons va exposar, el trasllat al Principat havia estat una decisió del mateix fill per allunyar-se de la mare biològica, a qui responsabilitza del desenllaç fatal del seu nadó.