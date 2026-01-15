Europa

La comissió d'afers exteriors del Parlament Europeu aprova l'informe sobre l'acord d'associació

El text aprovat reforçarà la integració econòmica i la cooperació transfronterera respectant les particularitats d'Andorra

La comissió d'afers exteriors del Parlament Europeu ha aprovat avui "per una àmplia majoria" l'informe sobre l'acord d'associació d'Andorra i San Marino amb la Unió Europea. Segons ha explicat l'eurodiputada socialista, Laura Ballarin, "aquest acord obrirà noves oportunitats per a empreses, pimes i consumidors en eliminar barreres al comerç i facilitar la lliure circulació de béns, serveis i persones". El text aprovat reforçarà la integració econòmica i la cooperació transfronterera, respectant les particularitats d'Andorra i San Marino mitjançant una aplicació gradual acompanyada.

Ballarin explica que l'informe demana "de manera clara" que l'acord sigui competència exclusiva de la UE per assegurar un procés de ratificació àgil i previsible, i apunta que "Europa ha de reforçar els seus llaços amb països afins com Andorra i San Marino". 

