Europa
La comissió d'afers exteriors del Parlament Europeu aprova l'informe sobre l'acord d'associació
El text aprovat reforçarà la integració econòmica i la cooperació transfronterera respectant les particularitats d'Andorra
La comissió d'afers exteriors del Parlament Europeu ha aprovat avui "per una àmplia majoria" l'informe sobre l'acord d'associació d'Andorra i San Marino amb la Unió Europea. Segons ha explicat l'eurodiputada socialista, Laura Ballarin, "aquest acord obrirà noves oportunitats per a empreses, pimes i consumidors en eliminar barreres al comerç i facilitar la lliure circulació de béns, serveis i persones". El text aprovat reforçarà la integració econòmica i la cooperació transfronterera, respectant les particularitats d'Andorra i San Marino mitjançant una aplicació gradual acompanyada.
NACIONAL
Nou països voten per l’acord mixt
Joan Ramon Baiges
Ballarin explica que l'informe demana "de manera clara" que l'acord sigui competència exclusiva de la UE per assegurar un procés de ratificació àgil i previsible, i apunta que "Europa ha de reforçar els seus llaços amb països afins com Andorra i San Marino".