Balanç campanya de Nadal
La policia deté 26 conductors per alcoholèmia en 839 controls
La majoria d’arrestats es trobaven en la franja d’edat compresa entre els 18 i 40 anys
La policia ha efectuat un total de 839 controls durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que es va posar en marxa entre l'11 de desembre del 2025 i l’1 de gener del 2026. Al llarg d’aquestes prop de tres setmanes d’operatiu s’ha detingut un total de 26 persones i s’han imposat 14 sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87. Del total de persones detingudes, 25 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia i una per negar-se a fer la prova segons informa la policia en un comunicat. Tres dels conductors arrestats es van veure implicats en accidents, dos de danys materials i un amb una persona ferida. Enguany els controls han estat menys que la campanya anterior, quan es van efectuar 1.248 controls d’alcoholèmia i es van detenir 19 conductors.
Els detinguts són majoritariament residents al país, un total de 19, mentre que hi ha cinc turistes i dos fronterers. Del total 23 són homes i tres, dones i una desena han estat controlats amb taxes d’alcoholèmia d’entre 1,21 i 1,60. Vuit van registrar taxes d’entre 0,87 i 1,20, cinc més s'han situat entre l'1,61 i el 2, mente que els dos restants van marcar taxes positives d’entre 2,24 i 2,38, segons informa el cos. Pel que fa a les edats, de les 26 persones detingudes, cinc tenen entre 18 i 25 anys; 13 més, entre 26 i 40 anys, i les altres vuit, més de 40.
La policia realitza els controls amb la finalitat de "millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat", i advoca "pel consum zero per evitar, sobretot, que s'hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables".