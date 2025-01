La policia realitza 1.248 controls d’alcoholèmia i deté 19 conductors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha efectuat un total de 1.248 controls durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que es va posar en marxa entre el 12 de desembre del 2024 i l’1 de gener del 2025. Al llarg d’aquestes prop de tres setmanes d’operatiu s’ha detingut un total de dinou persones i s’han imposat nou sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87. Del total de persones detingudes, disset han estat arrestades per positius d’alcoholèmia i dues més per tòxics, segons informa la policia en un comunicat. Tres persones detingudes s’han vist implicades en accidents de danys materials i una altra va ser arrestada quan els agents van detectar que tenia el permís conducció en estat de suspensió.