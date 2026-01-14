Societat
Julio Iglesias, la seva actuació ‘fantasma’ al Big Ben de Mollerussa, i el concert a Andorra
La persistència del mite contrasta amb actuacions perfectament documentades
Després de l’èxit de Julio Iglesias al Festival de Benidorm amb La vida sigue igual el 1968, les actuacions del cantant van començar a estar molt sol·licitades a tot el territori espanyol. El cantant és notícia des d'ahir per la denúncia que dues dones que han treballat per a ell a les cases que té a la República Dominicana i a les Bahames han presentat a l'Audiència Nacional espanyola per agressions sexuals. L'exempleades acusen Julio Iglesias del tracte que van rebre ja que asseguren va ser d'abús laboral, segons publiquen diferents mitjans internacionals.
Amb el pas dels anys fins i tot s’ha arribat a afirmar que va actuar a la discoteca Big Ben de Lleida poc després que obrís, el 1976. L’origen del rumor s’explica pel context de l’època. Després del seu triomf a Benidorm, Iglesias va viure un ascens vertiginós i es va donar per fet que hauria passat per la majoria de sales emblemàtiques del circuit nocturn, segons el reportatge del Diari Segre.
36 anys del concert de Julio Iglesias a l'Estadi Comunal
Redacció
Tanmateix, tot apunta que es tracta d’una actuació fantasma: no existeix cap cartell, crònica de premsa ni fotografia que confirmi aquest concert.
La persistència del mite contrasta amb actuacions perfectament documentades. El 1989, Julio Iglesias va actuar a Andorra la Vella, a l’Estadi Comunal, davant d’uns 8.000 espectadors. També va ser a Barbastre, on va participar en el Festival del Vi Somontano el 2001.
Una altra de les poques anècdotes que vinculen el cantant madrileny amb Lleida es remunta al 1985, quan alumnes de l’escola Enric Farreny li van enviar una carta convidant-lo a participar en el programa La ràdio a l’escola, de Ràdio Lleida, missiva que el mateix Iglesias va arribar a respondre.