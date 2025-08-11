Efemèrides
36 anys del concert de Julio Iglesias a l'Estadi Comunal
El cantant espanyol va reunir 8.000 persones
L'estiu del 1989, el cantant espanyol Julio Iglesias va fer vibrar l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Els seus èxits musicals van fer ballar els més de 8.000 fans entregats que es van aplegar a l'estadi. L'efemèride ha estat recuperada per l'Arxiu Nacional, que ha publicat el vídeo a través de les xarxes socials.
Imatge commemorativa 50 anys de l'Arxiu Nacional
L'Arxiu Nacional commemora enguany els 50 anys de la seva fundació. Per aquest motiu, l'arxiu ha estrenat una nova imatge commemorativa per a l'ocasió.