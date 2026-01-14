ENERGIA
FEDA finalitza el manteniment de les turbines i garanteix l'energia dels pròxims 20 anys
El cost de les reparacions dels tres grups ha estat de 2,5 milions
FEDA ha finalitzat el manteniment dels tres grups hidroelèctrics que proporcionen el 20% de l’energia total del país. L’obra, iniciada l’any 2020, ha tingut un cost total de 2,5 milions d’euros i, gràcies als treballs efectuats, s’ha garantit el funcionament de les turbines durant els pròxims 20 anys.
La reparació dels grups ha permès guanyar 1.000 quilowatts de potència, una xifra equivalent a la producció de la planta fotovoltaica de Grau Roig. Un cop acabades les tasques, els tres grups ja funcionen a ple rendiment, especialment l’últim, que està treballant amb més intensitat per detectar qualsevol possible incidència tan aviat com sigui possible.
Els grups estan en funcionament des de la dècada dels anys trenta i algunes peces portaven el mateix temps en actiu. A causa de la complexitat tècnica del procés, FEDA ha col·laborat amb Électricité de France.