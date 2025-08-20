Energia
FEDA inicia el gran manteniment del grup 1 de la central hidroelèctrica
El projecte allargarà fins a dues dècades la vida útil de la central
FEDA ha iniciat aquest estiu el manteniment del grup 1 de la central hidroelèctrica, una operació que tanca el procés de renovació dels tres grups generadors de la instal·lació, després de les actuacions al grup 3 (2023) i al 2 (2024).
Amb un cost superior al milió d’euros, el projecte allargarà fins a dues dècades la vida útil de la central, construïda el 1934, evitant-ne la substitució i conservant un patrimoni industrial clau per al país. Les tasques, que duraran sis mesos, inclouen el desmuntatge complet, la substitució i neteja de components, l’alineació de la maquinària i millores per optimitzar-ne el rendiment.
L’actuació, liderada per FEDA amb la col·laboració d’Électricité de France (EDF), s’ha planificat durant els mesos d’estiu, quan la producció disminueix, per garantir la represa del servei abans de l’hivern.
La central va produir 87,7 GWh l’any 2024, el 65% de l’electricitat nacional, i és una font 100% renovable. A més, com va passar amb el grup 2, es preveu recuperar potència i eficiència un cop finalitzats els treballs.