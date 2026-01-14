Tribunals
Corts aprova l’extradició a Espanya del resident acusat d'abusar de les filles adoptives
L’home hauria comès els fets a Sevilla l’any 2015
El tribunal de Corts ha acordat aquest matí l’extradició a Espanya del resident acusat d’haver abusat sexualment de les seves filles adoptives a Sevilla l’any 2015.
Durant la vista, l’acusat va manifestar que considera Andorra el seu país i va expressar la seva voluntat de no tornar a Espanya, a la qual va qualificar de país “tacat amb la sang del meu fill”. Segons va explicar, el trasllat a Andorra va ser una decisió del seu fill per “escapar de la mare biològica”, a qui va assenyalar com a responsable de la seva mort.
L’home també va advertir que l’extradició tindria, al seu parer, “un impacte irreversible en la meva salut mental i en la meva vida personal”.
Abel Rivera