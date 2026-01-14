Empresa
El comerç electrònic lidera amb 432 reclamacions les queixes dels consumidors
Atenció al Consumidor va gestionar 1.656 denúncies el 2025
El servei d’Atenció al Consumidor va gestionar un total de 1.656 reclamacions l'any passat, de les quals 432 van ser demandes per problemes originats amb empreses del comerç electrònic. Les queixes en aquest àmbit s’han enfilat considerablement des de l’any 2022 i es van triplicar el 2023, passant de les 98 a les 291. L'any anterior van ser de 446, i aquest any han baixat fins a les 432. El nombre de reclamacions totals ha baixat lleugerament, ja que l'any 2024 van ser de 1.710.
El sector dels transports va ser el segon que més demandes va generar a Andorra amb 220 reclamacions el 2024, seguit de les estacions d’esquí, que han baixat considerablement, passant de les 354 l'any 2024 a les 185 de l'any passat. El quart sector amb més reclamacions interposades va ser el de vehicles, amb 154, seguit pels allotjaments turístics amb 109.
Les reclamacions per habitatge van ser un total de 38, una mica més que les de l’exercici 2024, que van ser 35. En restauració se’n van produir 59, 22 més que l’any abans. Per qüestions bancàries se’n van catalogar 21, les mateixes que el 2024.
El servei d'Atenció al Consumidor va poder solucionar 912 reclamacions. Pel que fa a la resta, 381 van ser catalogades com a no procedents, 41 van quedar sense acord i 54 no van ser acceptades. De totes maneres, hi ha 268 queixes en tramitació encara. D’altra banda, el departament va executar vuit propostes d’expedients sancionadors.