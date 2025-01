El comerç online va ser el sector que més demandes va generar

El servei d’Atenció al Consumidor va rebre fins a 446 demandes per problemes originats amb empreses del comerç electrònic, davant de les estacions d’esquí. De fet, les queixes en aquest àmbit s’han enfilat considerablement des de l’any 2022. Les dades es van triplicar del 2022 al 2023, passant de les 98 a les 291. La tendència va continuar a l’alça el darrer any, amb una pujada de 155 reclamacions.

En aquest sentit, el sector de les estacions d’esquí va ser el segon que més demandes va generar al Principat amb 354 reclamacions el 2024. En aquest cas, però, disminueixen. El 2023 n’hi va haver gairebé 400, 399 per ser exactes. El 2022 les denúncies van ser de 352.

En total, el servei d’Atenció al Consumidor va gestionar un total de 1.710 reclamacions el llarg del 2024. Es tracta d’una xifra superior a les dels últims anys. Concretament, l’augment respecte al 2023 és de 75 queixes. El 2022 es van gestionar 1.311 reclamacions, mentre que el 2023 van ser 1.635.

De les 1.710, 1.022 es van poder solucionar, tal com indiquen els informes del servei d’Atenció al Consumidor. Pel que fa a la resta, 478 van ser catalogades com a no procedents, 39 van quedar sense acord i 36 no van ser acceptades. De totes maneres, hi ha 135 queixes en tramitació encara. D’altra banda, el departament va executar tres propostes d’expedients sancionadors.

Pel que fa a les reclamacions per habitatge, el servei va rebre un total de 35 denúncies, una mica menys que les de l’exercici 2023, que van ser 48. En transports se’n van registrar 131, 43 menys que el 2023 (174). Sobre restauració se’n van produir 37, una menys que l’any abans. Per qüestions bancàries se’n van catalogar 21.