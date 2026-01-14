Consell de ministres
Casal reitera que les lleis per reagrupament "s'han de respectar"
El ministre ha explicat que els temporers no poden fer-ho mentre que els de quota general sí però complint uns llindars econòmics
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha reiterat que les lleis d'immigració, i en aquest cas concret de reagrupament, "s'han de respectar". Casal ho ha dit en relació amb els 16 casos dels quals té constància l'associació Argentinos en Andorra, en els quals l’Entry/Exit va ser l’únic motiu pel qual es van denegar sol·licituds de reagrupament familiar.
El ministre ha remarcat que els treballadors que entren per quota de temporada no tenen dret al reagrupament, mentre que els que entren per la quota general "han de complir uns llindars econòmics que es van actualitzar durant la legislatura".