IMMIGRACIÓ
Els col·lectius de residents alerten de menors que han d’abandonar el país
Algunes famílies s’han vist obligades a retornar als països d’origen en haver-hi infants que no han pogut ser reagrupats
La gestió d’un reagrupament familiar és un dels tràmits que més maldecaps porten a les famílies que arriben al Principat i volen demanar que el seu nucli familiar també pugui accedir a un permís de residència. La legislació al voltant del tràmit ha patit diverses modificacions durant els darrers anys, i amb l’entrada en vigor de les mesures derivades de l’Entry/Exit System, que estableix que els ciutadans extracomunitaris no poden excedir els 90 dies dins l’espai Schengen sense haver regularitzat la seva situació, diverses famílies van trobar aquest detall com l’únic escull per poder reagrupar els seus familiars. Segons Marcelo Ponce, president d’Argentinos en Andorra, l’associació té constància de 16 casos en els quals l’Entry/Exit va ser l’únic motiu pel qual es van denegar sol·licituds de reagrupament familiar. Ponce va assegurar que, en alguns dels casos, “algunes famílies s’han vist obligades a abandonar el Principat”. En la mateixa línia, la presidenta de ColombiAND, Yuri Barbosa, va confirmar l’existència de casos amb la mateixa casuística i que involucren els fills d’aquestes famílies: “No tenim números, però tenim constància de menors que han hagut de retornar als seus països d’origen i de pares que han hagut de marxar per acompanyar-los”.
“Hi ha famílies que volen dur a terme el reagrupament amb els fills ja al país”
Segons les associacions, la nova normativa migratòria ha afectat de ple als residents extracomunitaris. Segons Barbosa, “alguns pares que per fi havien aconseguit arribar als requisits econòmics, ara han vist com se’ls denega per l’Entry/Exit o, directament, ja saben que no podran fer el reagrupament”. En aquesta línia, Ponce va assegurar que s’han produït diverses reunions amb representants del Govern per abordar aquesta situació. L’associació porta anys “plantejant diverses inquietuds” al voltant dels requisits per dur a terme el reagrupament familiar. “Ara la normativa ja és clara, però és un tema molt sensible”, va assegurar Ponce. El president d’Argentinos en Andorra va assegurar que “cal que tots els grups parlamentaris investiguin i es comprometin a buscar els mecanismes per ajustar-ho” perquè, segons Ponce, “la teoria és fantàstica, però la realitat és una altra”. No obstant, també va alertar que “hi ha famílies que volen dur a terme el reagrupament amb els fills o els familiars ja al país” sense complir amb els requisits d’entrada. La realitat d’aquesta situació ens deixa nuclis familiars d’extracomunitaris en què, per una banda, els pares treballen i els fills es troben escolaritzats, alguns amb ajudes de Govern, però veuen que no poden fer realitat el reagrupament per estar de manera irregular dins l’espai Schengen. Segons Ponce, “la llei sobre els reagrupaments no contempla cap excepció, però cal complir amb aquesta abans d’arribar al país”.
“Tenim constància de casos de menors que han hagut de retornar als països d’origen”
Durant els darrers anys, la normativa que regula els reagrupaments familiars ha patit diversos enduriments, tant pel que fa als requisits econòmics com per les “sancions” als residents a qui es denega el reagrupament. La llei òmnibus preveu que es pugui denegar la renovació del permís de residència si es constata que els familiars han estat en situació irregular al Principat.
A finals de desembre, Concòrdia va presentar un seguit de preguntes a l’executiu per esbrinar el nombre de reagrupaments familiars que s’han denegat per l’Entry/Exit i l’abast de les conseqüències de la nova normativa.
ELS REQUISITS
- Ingressos per mantenir els familiars. Per un major d’edat, es demana el 100% del sou mínim, i per menors, el 70%. Aquesta xifra augmenta cada any amb l’increment del salari mínim.
- Estar de manera regular dins l’espai Schengen. Amb l’entrada en vigor de l’Entry/Exit, es demana que els reagrupats no hagin superat el període de 90 dies dins l’espai Schengen de manera irregular.
- Assegurança sanitària completa. La persona reagrupada, en cas de ser un ascendent, ha de tenir una assegurança sanitària que cobreixi el 100% de les despeses mèdiques que s’ha de renovar.
- Un mínim de tres mesos de residència legal. La darrera modificació va eliminar les diferències segons el país de procedència. Amb tres mesos de residència, ja es poden iniciar els tràmits.