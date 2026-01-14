HABITATGE
Canillo vol construir al voltant de 200 vivendes per a temporers
Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo, va explicar que mantindrà aquesta setmana una reunió amb la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, per abordar la construcció d’entre 100 i 200 vivendes per a temporers en indrets com Soldeu o el Tarter, ja que “és on aquests treballadors fan les seves feines, prop de les pistes d’esquí”. El cònsol va remarcar que els temporers “tenen necessitats diferents de les d’un resident habitual de tot l’any” i que, per aquest motiu, es podrien establir “unes condicions potser diferents”, sempre “amb estàndards de qualitat indubtables”.
“La mesura permetria alliberar allotjaments per destinar-los a residents”
Alcobé també va explicar que altres comuns estan interessats a impulsar aquesta mateixa iniciativa, que permetria “alliberar apartaments” per destinar-los “a residents”. El cònsol va assenyalar que l’objectiu és que aquests habitatges “siguin una realitat” “l’any que ve” o “d’aquí a dos anys”.