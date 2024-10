El comú i Ensisa projecten habitatges per a 250 temporers

El comú de Canillo i Ensisa construiran habitatges per a acollir 250 temporers. Segons va explicar aquesta setmana el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, al programa Parlem-ne, de Diari TV, l’immoble se situarà –almenys aquesta és la voluntat de la corporació– en un terreny de propietat comunal situat a peu de pistes. “Si els treballadors poden anar a peu a la feina i no han d’agafar el transport públic, millor”, va afirmar el mandatari.

El que encara s’ha de decidir és qui finançarà el projecte i quin model de gestió tindran les vivendes. De moment, no s’ha descartat cap opció. Alcobé s’ha plantejat, fins i tot, de treure a concurs una concessió perquè se n’encarregui una empresa privada. Per descomptat, les condicions d’accés als pisos haurien d’ajustar-se a les necessitats i el poder adquisitiu dels temporers.

El bloc no només permetria cobrir la demanda d’habitatge dels treballadors estrangers de les pistes d’esquí. De retruc, també beneficiaria els residents a la parròquia i els qui volen anar-hi a viure, ja que alliberaria pisos del mercat de lloguer actualment ocupats per temporers.

Aquesta temporada d’hivern arribaran 1.344 treballadors temporers per treballar a Soldeu-el Tarter. D’aquests, poc més de la meitat –concretament, 750– s’allotjaran en pisos de lloguer proveïts per Setap365, la societat que integra Ensisa i EMAP, mentre que la resta ho faran en habitatges que han trobat pel seu compte. El cònsol i president d’Ensisa va destacar que el 75% dels temporers que treballaran a les pistes de la parròquia ja van venir l’any passat. La selecció dels treballadors es fa en origen, va recordar Alcobé, fet que permet “un millor control del flux de persones” que entren al país per prestar els seus serveis durant la temporada de neu. “El que és clar és que no hi ha una allau de temporers que arribin sense tenir feina”, va assegurar.

GRANS PROJECTES

D’altra banda, en l’entrevista el cònsol canillenc va defensar que la responsabilitat de construir habitatge per als residents no només hauria de recaure en les administracions públiques. Alcobé va mostrar-se partidari d’obligar per llei els privats que impulsin projectes extensius en mà d’obra a proveir l’allotjament a tots o una part dels seus treballadors. Si més no, als qui no puguin trobar al país i hagin de contractar a l’estranger.