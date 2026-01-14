Meteo
Registres històrics a l'estació de Ransol per la nevada de dissabte
La gran nevada causada per la borrasca Goretti va deixar un gruix de 66 centímetres a Ransol, una marca que no es veia des del 2022
La gran nevada a Andorra, provocada per la borrasca Goretti va deixar un gruix de 66 centímetres de neu a Ransol, a Canillo, un registre que no es veia des del mes de gener del 2022, quan al país es va arribar als 74 centímetres de gruix, ocasionat per la borrasca Diómedes.
Segons informa el servei meteorològic d'Andorra, també es van trencar registres pel que fa a la intensitat de la nevada, el punt àlgid del qual es va donar dissabte passat, quan es van acumular 37 centímetres en tan sols, 24 hores. Una marca que no es veia des del gener de l'any 2020, quan se'n van acumular 42 i on novament, la causa va ser la borrasca Glòria. Dit d'una altra manera: feia 6 anys que no nevava amb tanta intensitat.
NACIONAL
Pedro García
Meteo a més, posa èmfasi en el fet que l'habitual és que aquest tipus de nevades intenses es donin de mitjana, un cop cada tres anys durant els últims 30 anys, però si es prenen de referència els últims 90 anys dels registres de l'estació de control de Ransol de FEDA, s'observa com la freqüència era d'un any cada dos.