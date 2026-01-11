TEMPORAL DE NEU
Gruixos de 50 centímetres per la nevada
No es van registrar incidents greus amb l’excepció d’algun episodi complicat a les carreteres
L’episodi de neu intensa que va afectar ahir Andorra va complicar de manera significativa la mobilitat arreu del país i va obligar a activar mesures especials de seguretat a la xarxa viària. Mobilitat va informar de l’activació de la fase groga a la CG-2 a partir de Canillo, a la CG-3 des de la Cortinada i a la CG-4 a partir d’Erts, fet que va obligar a circular amb pneumàtics d’hivern o equipaments especials i limitar la velocitat màxima a 60 km/h.
La nevada va ser generalitzada a tot el territori, amb gruixos que van superar els 50 centímetres als cims. Es van registrar acumulacions de 13 centímetres a la Central de FEDA i de fins a 53 centímetres a les Fonts d’Arinsal. A zones elevades com la Tossa d’Espiolets, el fort vent, amb ràfegues de fins a 138 km/h, va impedir l’acumulació de neu, però va generar plaques de vent, sobretot als vessants est i sud. El flux de nord-oest va continuar deixant precipitacions importants al nord del país durant el dia, mentre que al sud van anar perdent intensitat. El vent, però, es va mantenir fort fins a la nit, fins a la fi de l’episodi meteorològic.
Les condicions adverses van provocar diversos incidents de trànsit. Ahir al matí, dos vehicles van col·lidir a la rotonda del quilòmetre zero, en un accident que finalment va causar només danys materials. A la tarda, un turisme i un totterreny van xocar a la rotonda del Tarter, a la CG-2 en direcció a l’hotel Nòrdic. La policia va mantenir agents de seguretat ciutadana i viària desplegats en diversos punts per regular el trànsit i garantir la seguretat, i segons va explicar el cos, durant els controls pertinents per revisar que els vehicles portessin l’equipament necessari, es va constatar que la majoria complien els requisits. No obstant, la circulació es va veure afectada a Erts i Arinsal, on vehicles sense pneumàtics d’hivern ni cadenes van provocar col·lapses puntuals. Alguns conductors van expressar queixes per manca de controls.
A Encamp, el comú va informar d’afectacions importants, amb acumulacions que van superar els 25 centímetres en alguns punts. El temporal va obligar a limitar l’activitat d’esquí a les cotes baixes de Grandvalira i va elevar el risc d’allaus fora pista fins als nivells 3 i 4. El Funicamp va quedar tancat per seguretat a causa del vent, tot i que el Funibus va funcionar amb normalitat per garantir la connexió amb Grau Roig. Des de la matinada, els serveis comunals van treballar en les tasques de neteja i el comú va fer una crida a la col·laboració ciutadana i a extremar la prudència en una jornada marcada per una nevada excepcional.
ALLAU DE CANCEL·LACIONS I RETARDS ALS ALLOTJAMENTS DEL PAS
La situació més complicada, com van explicar algunes fonts, és la d’aquells turistes que tenien pensat retornar a casa durant la jornada d’ahir. Com van confirmar alguns hotelers, es van produir demandes per allargar les reserves una nit més amb la intenció d’evitar el tall, que, segons les autoritats franceses, s’hauria d’aixecar avui al matí. Altres viatgers van optar per escurçar les seves estades als hotels i van decidir marxar divendres abans del tall, i d’altres van veure com havien de reprogramar vols o optar per sortir per la frontera del Runer per continuar amb les seves vacances. Segons els establiments, durant la jornada d’ahir i de divendres, es va notar una manca de turistes francesos que, normalment, solen acudir a la localitat, tot i que la majoria d’establiments van confirmar que d’altres van accedir al Principat per la frontera sud per no perdre les reserves.
En tot cas, la situació al Pas de la Casa segueix sent complicada i els hotelers veuen com, un cop més, les afectacions se succeeixen durant el cap de setmana i durant la temporada d’hivern, el moment de més activitat econòmica de la localitat, i esperen que el tall arribi a la seva fi al més aviat possible. Els turistes espanyols són els que sí que mantenen l’afluència, marcada també per una jornada de neu especialment abundant.