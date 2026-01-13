Solidaritat
UNICEF recapta 10.000 euros per ajudar la infància afectada pel conflicte a Gaza
Els diners es destinaran a accions d’emergència en nutrició, salut, educació i protecció infantil
UNICEF Andorra ha aconseguit recaptar 10.000 euros en el marc de la campanya d’emergència per donar suport a la infància afectada pel conflicte a Gaza. L’organització ha agraït la solidaritat de totes les persones, entitats i empreses que han col·laborat amb la iniciativa, destinada a reforçar l’acció humanitària d’UNICEF sobre el terreny.
Els fons contribuiran a finançar accions prioritàries com el tractament de la desnutrició infantil, el suport a dones embarassades i lactants, la distribució d’aigua potable, la recuperació dels serveis de salut bàsics, la protecció infantil i el suport psicosocial, així com la creació d’espais d’aprenentatge segurs. Tot plegat s’emmarca dins del Pla de resposta d’UNICEF Palestina per al període octubre-desembre del 2025, en un context d’emergència encara molt fràgil.
