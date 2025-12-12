COOPERACIÓ INTERNACIONAL
El Govern destina 100.000 euros a ajuda humanitària
El Govern ha aprovat la proposta del ministeri d’Afers Exteriors d’atorgar contribucions voluntàries per un total de 100.000 euros a diversos organismes internacionals d’ajuda humanitària. Així ho ha informat a través d’un comunicat. Una part d’aquest import, 10.000 euros, es destinarà al comitè internacional de la Creu Roja per donar suport a les seves actuacions a Haití. A banda, el Govern aportarà 20.000 euros addicionals al conjunt de les activitats humanitàries del mateix organisme. Igualment, s’ha aprovat una contribució de 20.000 euros al fons central per a respostes a emergències de les Nacions Unides (CERF). D’altra banda, el Govern ha acordat destinar 30.000 euros al programa alimentari mundial. Finalment, el Govern ha donat llum verda a una aportació de 20.000 euros a l’Agència de les Nacions Unides per sostenir la seva tasca a la franja de Gaza.